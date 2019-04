Fraudeurs laten tanden bleken in Eindhoven: slachtoffer voor ‘groot geldbedrag’ gedupeerd

Dat deden zij bij zonnestudio Sunday's aan de Willemstraat, op 1 september 2018. De politie heeft het tweetal nog altijd niet te pakken. Daarom deelt de politie Eindhoven het verhaal zaterdagmiddag op sociale media. ,,Het ‘bleek’ te mooi om waar te zijn. Wie zijn deze twee personen? Aan de balie hebben zij een intake- en informatieformulier ingevuld met een valse naam.”

Social Deal

Social Deal is populaire een app en website. De Nederlandse tak van het bedrijf is gehuisvest in Den Bosch. Met hun account kunnen gebruikers vouchers kopen voor voordelige uitjes in hun omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld horecagelegenheden, evenementen of activiteiten. Of dus een zonnestudio.

Doel van het bedrijf, actief in meerdere steden, is gebruikers kennis laten maken met onbekende plekjes in de buurt.