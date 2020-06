Frencken Mechatronics nu globaal vanuit Eindoven geleid

De omvang in werknemers van Frencken in Azië is met 1500 werknemers drie keer zo groot als, maar in omzet ongeveer gelijk met die in vooral Eindhoven. Leutscher leidt hier de onderdelen Europe, Mechatronics en Machinefabriek Frencken. Verder vallen Optiwa in Reuver en de vestigingen in Spokane in de VS, in Singapore, in Bangi in Maleisië en in Wuxi in China nu onder de Nederlandse leiding.