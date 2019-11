Fresku over In Het Diepe: ‘Dit is de oprechtste plaat die ik ooit heb gemaakt’

Connexxion wil met statushou­ders tekort aan buschauf­feurs oplossen, project ook in Eindhoven van start

21 november ARNHEM/ EINDHOVEN - Met het opleiden van voormalige asielzoekers tot buschauffeur wil busmaatschappij Connexxion het openbaar vervoer in Nederland overeind houden. De komende jaren zijn landelijk duizenden chauffeurs nodig. Een project in Arnhem leert dat statushouders kunnen helpen dat tekort op te lossen. Het project gaat later ook in Eindhoven van start.