Frikandellenbroodjes vliegen de nieuwe AH op Strijp-S uit

Ongeval door ladder op A2 bij Boxtel: kilome­ters­lange file richting Eindhoven

8:34 BOXTEL - Op de A2 bij Boxtel is woensdagochtend rond 07.00 uur een ongeval gebeurd door een ladder die op de snelweg lag. De rechterrijstrook was een klein uur afgesloten tussen Boxtel-Noord en Boxtel, in de richting van Eindhoven.