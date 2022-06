Frino rapt over het ‘echte Eindhovense leven’ op festival De Parade: ‘Ik denk niet dat ze weten wat ze binnen hebben gehaald’

EINDHOVEN - Het nieuwe Eindhovense ‘Brabohop’- duo Frino treedt vanaf vrijdag 17 juni maar liefst 15 keer op tijdens theaterfestival De Parade in Eindhoven. En daarna ook nog in Utrecht en Amsterdam. Niet slecht voor een bruiloftsmuzikant en een vuilnisman.

‘Gronings duo Frino bracht geloofwaardige ‘Brabohop’ met zachte G’. Het concept zou erg geestig zijn, maar het was toch echt nepnieuws in kwaliteitskrant NRC, want Frino is op en top Eindhovens. Toetsenist Ruben den Brok: ,,We hadden in een interview gezegd dat we uit een Gronings dorp kwamen, niets met Brabant hadden, maar het Brabants gewoon zo vet vonden. Vervolgens werden we uitgenodigd op een Gronings festival en schreef NRC over een ‘Gronings duo’.”

Ongein en geouwehoer

Het past helemaal bij Frino, dat staat voor veel ongein en - volgens Den Brok - ‘slap geouwehoer over het Brabantse leven, een beetje dansen en doen alsof we kunnen zingen’. Met dat geouwehoer, een handjevol uitgebrachte liedjes (over onder meer een dikke goudvis genaamd Jenny) en niet al teveel podiumervaring staan de twee Eindhovenaren vanaf vrijdag wel mooi op het gerenommeerde festival De Parade in Eindhoven. Vijftien keer maar liefst, en vervolgens ook nog in Utrecht en Amsterdam.

Quote Als dit poëzie is, dan blijf ik voortaan thuis vrouw uit het publiek

Den Brok: ,,Ze zaten waarschijnlijk met een gat in de programmering. Maar ik denk dat ze niet weten wat ze binnen hebben gehaald.” Frijns: ,,We speelden op een poëzieavond en daar was een programmeur aanwezig. Die vond het goed genoeg blijkbaar. Een oudere vrouw uit het publiek zei trouwens: ‘Als dit poëzie is, dan blijf ik voortaan thuis’.”

Den Brok (1992), afgestudeerd aan de Tilburgse Rockacademie, en (toneel)schrijver Frijns (1993), kennen elkaar van de skatebaan in Geldrop, waar ze opgroeiden. Rondkomen van de kunsten alleen kunnen de twee nog niet. Den Brok speelt in de weekenden op bruiloften, Frijns werkte tot voor kort als vuilnisman in Eindhoven. ,,Supervette baan. Eigenlijk veel leuker dan optreden. Je ontmoet kleurrijke figuren en leert het juiste dialect spreken. Als je echte Brabohop wil maken zou dit eigenlijk verplicht moeten worden’.”

Het echte Eindhovens leven

De nummers van Frino zijn geïnspireerd op het ‘echte Eindhovens leven’. Dat gaat van plastic stoelen en grindtegels in de voortuin tot kreupele oud-PSV’ers. Ook worden er citaten ingezet van stadprediker Arnol Kox, en een bekende zwerver. Die zei: Niemand kent meer kungfu (zie het gelijknamige nummer).

Quote Het Brabants mag niet verloren gaan. Zonder dialect wordt de samenle­ving een eenheids­worst Koen Frijns, rapper/schrijver/dichter

Eigenlijk begon het allemaal dankzij het rauwe Engelse duo Sleaford Mods. Frijns: ,,Die drive, op zo’n elektropunkbeat. Mijn grote droom is het om ooit in een punkbandje te spelen. Die droom zal wel nooit uitkomen, maar als het zo ook kan doe ik graag mee.”

Den Brok: ,,Bietje brullen, lekker lo-fi, zonder poespas. Doen waar je zin in hebt.” Frijns: ,,Ver weg van de blingbling.” Den Brok: ,,En dan zijn we ook nog geëngageerd. De klimaatsverandering, social media, dierenleed; we raken het allemaal aan.”

Teffen en fokbokken

De Jeugd van Tegenwoordig is ook nooit ver weg. Frijns: ,,Toen ik Watskeburt?! voor het eerst hoorde, was dat magisch. Het klinkt gaaf en die taalverminking... prachtig.” Ook Frino gebruikt zelfverzonnen Brabantse woorden, zoals ‘teffen’ (iemand meppen) en ‘fokbokken’. ,,Van die gasten die je na vier uur ‘s nachts op Stratumseind ziet. Net teveel gel, bloesje net te ver open.”

In de Parade-show Grindtegeltuin wordt het dialect ook uitgelegd, in een ‘Brabants lexicon’, een variant op Origineel Amsterdams van Nederhoppioniers Osdorp Posse.

Koen Frijns: ,,Natuurlijk spelen we met het stereotype Brabander, à la Theo Maassen en New Kids. Maar het is meer dan een grap. We zijn ook echt trots. Het Brabants mag niet verloren gaan. Dialect geeft kleur aan een samenleving, zonder dialect wordt het een eenheidsworst.”

Frino speelt met ‘Grindtegeltuin’ tussen 17 juni (19u) en 21 juni 15 keer op De Parade in Eindhoven. Ook te zien vanaf 24 juli op De Parade in Utrecht en 15 augustus in Amsterdam.