'Frisse start' voor kringloopwinkel Emmaus in Eindhoven

Catharina Eindhoven: nieuwe kans voor ‘oude’ behande­ling uitgezaai­de darmkanker

10:36 EINDHOVEN - De techniek bestaat al veertig jaar, maar is in vergetelheid geraakt. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven gaat met maximaal 38 patiënten met uitgezaaide darmkanker onderzoeken of de groei van tumoren gestopt kan worden of zelfs teruggedrongen door middel van een slangetje waardoor chemovloeistof direct naar het buikvlies loopt.