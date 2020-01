Frontale aanval LPF in Eindhoven op burgemeester Jorritsma

Volgens de burgemeester zou de LPF 'niet zo diep in de materie moeten duiken', aldus Reker. Als voorbeeld van zaken waarbij de LPF door de burgemeester terecht is gewezen noemt hij de overlast van kamerpanden, een illegale verbouwing, bedreigingen tegen inwoners en vragen over de Al-Fourqaanmoskee.



Dat Jorritsma ruim een jaar geleden een integriteitsonderzoek liet verrichten naar LPF-raadslid Tjerk Langman en CDA-fractievoorzitter Linda Hofman zit Reker ook nog steeds hoog. 'Onterecht' noemt hij dat onderzoek, en alleen maar bedoeld om de aandacht af te leiden van 'inschattingsfouten' van de burgemeester bij de demonstraties bij de Sinterklaasintocht in 2018.



De burgemeester laat via zijn woordvoerder weten nog niet op de brief te kunnen reageren, omdat deze gericht is aan het college. Dat moet daarom eerst schriftelijk antwoord geven aan de raadsfracties.