Frontale botsing scooter en auto in Eindhoven: twee zwaargewonden

PSV heeft nieuwe plannen met Lammers, verkoop niet aan de orde

19:01 PSV heeft voor komend seizoen nieuwe plannen met Sam Lammers, die vorig seizoen aan sc Heerenveen was verhuurd. In Eindhoven is het idee dat Lammers rijp is om onderdeel uit te gaan maken van de vaste spelerskern. Dat zou overigens mét en zonder Luuk de Jong kunnen. Beide spelers kunnen in principe op ‘tien’ spelen, hoewel dat bij De Jong afgelopen seizoen meer een noodgreep was.