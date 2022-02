‘Fruit eten is gezond, stop het in je mond’; scholieren Strijp Dorp zetten mensen in beweging op het Trudoplein

EINDHOVEN - Wie woensdagochtend zin had in een sportieve ochtend met Hollandse spelen, kon terecht op het Trudoplein in Strijp. Leerlingen van groep 8 van basisschool Strijp Dorp nodigden voorbijgangers uit voor een sportieve opdracht.

Zaklopen, touwtje springen, pionnen omgooien, stopdansen; het zijn een paar spellen die de leerlingen van groep 8 van basisschool Strijp Dorp in de wijk Strijp klaar hebben liggen. Woensdagochtend staan de vijftien enthousiaste kinderen op het Trudoplein mensen te motiveren om mee te doen.

Gezondheid is belangrijk

,,Deze sportactiviteit is voor jong en oud. Bewegen en gezondheid zijn belangrijk. En we willen iedereen een leuke dag bezorgen”, legt Megan (11) uit.

Als beloning krijgen de deelnemers een heerlijk stuk fruit. Want: ‘Eten is gezond, stop het in je mond!’ Het is de slogan van het project met het thema Bewegen en gezondheid. Maar dan wel een appel, banaan of mandarijn in plaats van snoep. ,,We willen dat mensen gezonder leven. Veel mensen zitten nu thuis door corona en eten veel en leven ongezonder”, zegt Emma (11).

Quote Vitamines in plaats van chips, altijd goed Piotr Zabek

Voorbijganger Piotr Zabek gooit fanatiek de pittenzakjes in de emmertjes. Twee van de drie erin, geen slechte score. Hij neemt een appeltje in ontvangst en zegt lachend: ,,Vitamines in plaats van chips, altijd goed.” Wijkbewoonster Meta de Gooijer gaat er na het pionnen gooien met een banaantje vandoor. ,,Het is een superleuke actie. Dit moeten ze vaker doen.”

Stichting Move

De ‘sportieve markt’ is het eindresultaat van een maandenlang project vanuit de landelijke stichting Move, opgezet door vijf studenten van de TU/e. Move zet zich in voor kansarmere kinderen. Door maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten. Een onderdeel daarvan zijn ontmoetingen met studenten en andere mensen.

De studenten doen dit project op vrijwillige basis, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Bauke Wijnands is een van hen. ,,In de afgelopen drie maanden zijn we zes keer langs geweest bij groep 8 van Strijp Dorp. We hebben gesprekken gehad over wat ze willen verbeteren. Door een rondje door de wijk te lopen hebben ze aangegeven wat ze leuk vinden en waar ze van balen. Naar aanleiding hiervan hebben we plannen gemaakt voor een project met het thema Bewegen en gezondheid. De leerlingen vonden dit thema zelf erg belangrijk.”

Uitje naar de TU/e voor de leerlingen

Donderdag evalueren de studenten en leerlingen het project. Als afsluiting heeft groep 8 over een paar weken een uitje naar de TU/e.

Leerkracht Salah el Abdellaoui was meteen enthousiast over het project. ,,De samenwerking met de studenten spreekt me erg aan. Daarnaast is de verbinding in de klas is belangrijk, maar ook met de buurt. Het is leuk om te zien hoe ze nu contacten leggen. Zij brengen de voorbereidingen nu in de praktijk en dat maakt ze alleen maar sterker.”