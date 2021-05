Frustratie en eenzaamheid van de lockdown dansend in rode boxen

‘Supervet’

Ook danseres Lotte Miseré (17) was bij de tour. Ze vond dat het er heel mooi uitzag. ,,Heel chic. Ik had al van vriendinnen gehoord dat ze me gezien hadden. Dan ben je wel trots.” Lotte vond het ‘supervet’ dat ze door YellowSunshine werd benaderd met de vraag een choreografie te maken over de lockdown. ,,Heerlijk om weer zelf een dans te maken en dat aan anderen te kunnen laten zien. Er zijn natuurlijk geen voorstellingen nu, maar gelukkig mogen we wel weer naar de studio. Ik was er echt klaar mee. Met dat dansen op mijn kamer. De frustratie en eenzaamheid heb ik verwerkt in de choreografie die ik gemaakt heb.” Lotte zit in Eindhoven op het Joris College en danst bij het CKE en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. ,,Ik dans al vanaf mijn derde jaar en ik wil er wel verder mee gaan.” Ze is blij dat ze nu weer naar school kan. De gewone dingen zoals afspreken met vrienden heeft ze erg gemist. ,,Mijn hele sociale leven werd stopgezet.”