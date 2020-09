Futurelab Evoluon 3.0 landt in Eindhoven: ‘Design en technologie zitten verankerd in onze stad’

Eindhoven krijgt een futurelab; een soort hypermodern Evoluon 3.0, waar je alles te weten komt over design en technologie. Dat instituut landt in Eindhoven, hoogstwaarschijnlijk in het huidige Evoluon.

Gisteren gaf het kabinet aan elk jaar een half miljoen euro te willen steken in het futurelab. Daarmee krijgt Eindhoven eindelijk een rechtstreeks door het Rijk gesteunde culturele instelling. Eerder al heeft de gemeente Eindhoven duidelijk gemaakt jaarlijks ook vijf ton in de nieuwe instelling te willen steken. De provincie Brabant is goed voor elk jaar 250.000 euro. De drie overheden doen dat in ieder geval tot en met 2024. Buiten dat wordt er ook geld vrijgemaakt voor het instituut vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven. Hoe groot die bijdrage wordt, hangt af van de aanvraag. In totaal ontvangt de nieuwe instelling over die vier jaar dus in ieder geval 5 miljoen euro.

Het hele jaar door

Volgens Monique List-de Roos, wethouder cultuur en design, draagt de komst van het futurelab bij aan de ontwikkeling van de designsector in de stad: ,,Design en technologie zitten verankerd in onze stad. Tijdens de Dutch Design Week kan je hier als inwoner en bezoeker van de stad niet omheen. Met de Rijksbijdrage kunnen we nu een plek creëren waar je het hele jaar kan zien en voelen welke rol design en technologie spelen bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. En waar je als bezoeker wordt uitgedaagd om daar zelf aan bij te dragen.”

Het plan voor de nieuwe instelling wordt gemaakt door het Amsterdamse Next Nature Network (NNN) dat altijd is uitgegaan van vestiging in het Evoluon. NNN werkt nu samen met vijf partijen uit Eindhoven: de Dutch Design Foundation, de TU/e, Design Academy Eindhoven, MU Hybrid Art House en het Van Abbemuseum. Dat Eindhovense cluster had eerder afzonderlijk het plan Complex ingediend, maar dat werd afgewezen door de Raad voor Cultuur. Frits Lintmeijer, interim-directeur van Complex, is nu in gesprek met NNN: ,,Uitgangspunt is het plan van NNN. Op 1 oktober zal duidelijk worden gemaakt hoe die samenwerking er het best kan uitzien.”

Uitzendbureau voor robots

NNN liet tijdens de DDW eerder de Nano-supermarkt zien. Daarin zag je onder meer muurverf die met een druk op de knop van kleur verandert, condooms waarmee je het geslacht van de baby kunt bepalen en vlees dat je met een bioreactor op je huid uit je eigen stamcel kunt kweken, als het ultieme persoonlijke ‘cadeau’. NNN publiceerde ook ‘Het kweekvlees kookboek’ en had tijdens een andere DDW bij de Mediamarkt een uitzendbureau voor mensen en robots ingericht.