G-bowlers verdelen nationale titels in Eindhoven

Met het aantal expats, groeit de interesse voor cricket in Eindhoven: spelers krijgen nieuw veld

EINDHOVEN - Mondiaal gezien is cricket een grote sport. Nu in de regio Eindhoven steeds meer expats wonen, groeit ook hier de belangstelling. Zaterdag is in Meerhoven het tweede cricketveld van de stad geopend. De bewonersvereniging is blij met de voorziening, maar wil meer faciliteiten.

14:39