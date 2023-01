GA Eagles-doelman Jeffrey de Lange zint op revanche voor mislukt debuut tegen PSV

Er zal Jeffrey de Lange veel, zo niet alles, aan gelegen zijn om zaterdag (aftrap 16.30 uur) tegen PSV een goed resultaat weg te halen uit Eindhoven. De doelman van Go Ahead Eagles maakte namelijk op 30 oktober 2021 zijn eredivisiedebuut in het Philips Stadion en leed met FC Twente een 5-2 nederlaag.

Ook Go Ahead Eagles-trainer René Hake zal smachten naar een goed resultaat in Eindhoven. PSV is immers de enige club waartegen hij als eredivisiecoach nooit won. Negen duels tegen de Brabanders leverden de Drent 3 gelijke spelen en 6 nederlagen op.

Clubrecord

Go Ahead verloor geen van de laatste 5 uitduels in de eredivisie. De laatste keer dat de Deventer club minstens 6 uitwedstrijden op rij ongeslagen bleef in de eredivisie was in 1970 (6). Dat is ook het jaar waarin het clubrecord van 11 wedstrijden op rij zonder nederlaag werd gevestigd, dat door het huidige team werd geëvenaard.

Elf nederlagen

PSV verloor dit seizoen al vijf competitieduels, evenveel als in het hele vorige seizoen. Het laatste eredivisieseizoen waarin PSV minstens 6 nederlagen leed, was 2013/2014, met 11 verliesbeurten. De Eindhovenaren wonnen slechts 1 van de laatste 5 duels: 1-0 thuiszege op Vitesse.

PSV won dit seizoen de eerste 6 thuiswedstrijden en maakte daarin 25 doelpunten. In de laatste 3 vielen in totaal slechts 2 goals. PSV verloor met 0-1 van AZ, speelde 0-0 tegen Sparta en won met 1-0 van Vitesse.

Volledig scherm Romário de Souza Faria. © Rotterdams Dagblad

Luuk de Jong maakte 97 eredivisiegoals voor PSV en heeft er nog 1 nodig om Romário de Souza Faria te evenaren. Guus Til maakte dit seizoen 6 goals in 8 basisplaatsen en scoorde niet bij zijn 8 invalbeurten. Xavi Simons maakte eerder dit seizoen tijdens de 2-5 zege bij Go Ahead Eagles zijn eerste doelpunten in de eredivisie.