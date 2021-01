Gaan we toch weer vaker naar kantoor? 'Mijn werkgever wil dat ik kom terwijl ik net zo goed thuis kan werken’

Vicepre­mier Kajsa Ollongren blij met nieuwe vrouwen aan het roer in De Peel: ,,Ze kunnen een rolmodel zijn”

18:26 ASTEN - Zonder feestelijke installatie heeft de nieuwe burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk donderdagochtend haar intrek genomen in het Astense gemeentehuis. Over enkele weken volgt Greet Buter haar voorbeeld in Deurne. Demissionair vicepremier Kajsa Ollongren is blij dat er weer nieuwe vrouwen aan het roer komen. Dat zorgt voor een ‘meer gebalanceerd burgemeesterscorps’, is haar overtuiging.