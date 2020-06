Gadgets en design uit Eindhoven in nieuwe Brainstores op Strijp-S

Somaliër uit Best overleden door zware hoofdwon­den na vechtpar­tij in februari

10:04 DEN BOSCH - De Somalische man die half februari zwaargewond in Eindhoven werd gevonden en even later overleed, is gestorven door ‘een heel akelige vechtpartij’. De grote vraag is of het fatale hersenletsel door trappen tegen zijn hoofd kwam, of door een ongelukkige val.