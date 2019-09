Gagelstraat Eindhoven moet ‘terugkomen’ in nieuwbouw, zegt college B en W

150 jaar Leven in Eindhoven sluit af met ‘feestnum­mer’

17:01 EINDHOVEN - Het vijftiende en laatste deel van de serie 150 jaar Leven in Eindhoven heet ‘De stad in feeststemming, over feesten en evenementen’. Wat een feestelijk nummer had moeten zijn, is het afscheid van deze historische reeks. Die verkoopt niet goed genoeg en dus wordt er een eind aan gemaakt.