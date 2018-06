Gala in stijl: Op een zitmaaier naar kasteel Heeze

Marechaus­see bekijkt klacht oud-raads­lid Bamenga om etnisch profileren op Eindhoven Airport

19:01 EINDHOVEN - Oud-raadslid in Eindhoven Mpanzu Bamenga heeft een officiële klacht ingediend over de manier waarop hij is behandeld nadat hij eind april op Eindhoven Airport landde. De Koninklijke Marechaussee wil de zaak van Bamenga evalueren.