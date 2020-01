Gamen tot je omvalt bij tesLAN in Studentensportcentrum Eindhoven

EINDHOVEN - Dit jaar minder gamen? Aan zulke goede voornemens waagden de ruim 250 deelnemende studenten aan de tesLAN-party zich wijselijk nog even niet. Dit weekend konden ze in het Eindhovense Studentensportcentrum namelijk 48 uur onafgebroken gamen.

De gymzaal van het Studentensportcentrum op het TU-terrein is veranderd in een grote gamehal. In lange rijen zitten de studenten zij aan zij gekluisterd aan hun eigen meegebrachte beeldschermen. Om hen heen een stilleven van drinkflessen en lege eetverpakkingen. Boven hun hoofden hangen lange linten gespannen van parachutetouwen, met daarin glasvezel verwerkt.

Het is het vierde jaar dat studievereniging Thor, bestaande uit studenten Electrical Engineering, een Lan-party organiseert. “Met een commissie van 12 man zijn we daar bijna het hele jaar mee bezig”, vertelt Thijs van Gansewinkel. Grootste uitdaging is de aanleg van een netwerk, dat sterk genoeg is voor de 260 aanwezige deelnemers in het Studentensportcentrum, een nieuw record. Hiervan is het gros ook echt het hele weekend gelijktijdig actief. Veel gamers achten een ritme van vier uur slaap per nacht voldoende hier. Een dutje doen kan in een aparte zaal, die ze ‘s nachts tot hun beschikking hebben. Een enkeling heeft die niet gehaald en is in slaap gesukkeld achter de PC.

Quote Ze zeggen toch ook nooit tegen schakers: waarom duren jullie wedstrij­den zo lang? Mike Luker, Gamer

Fortnite en Beerpong

Vorig jaar werd tesLAN gesponsord met energydrankjes, wat het wakker blijven vergemakkelijkte. Dit jaar kregen ze gratis broodjes. “Wakker blijven door de sfeer lukt ook aardig”, zegt Ivo Rooijackers. Van vrijdagavond tot zondagavond organiseren ze verschillende toernooien, met games die nu populair zijn zoals League of Legends en Fortnite, en klassiekers als Mario Kart en Tetris. De zaterdagnacht staat in het teken van het bekende drankspelletje beerpong. Het enige spel, waar geen computerscherm voor nodig is maar enkel een tafel, bekers, pingpongbal en een veelvoud aan bier.

“Wij komen vooral voor beerpong”, vertelt oud-student Mike Luker (29, gamer sinds zijn 13e), omringd door vier vrienden. Vriendelijk ogende jongens, tot ze samen het schietspel Counterstrike spelen en veranderen in een geoliede moordmachine. “Ik speel 4 keer per week een sessie van zo’n 4 tot 5 uur.” Samen nemen ze deel aan online competities en toernooien op LAN-party’s. Daarbij zijn wedstrijddagen van 10 uur in de morgen tot 2 uur ‘s nachts niks geks. “Vooral dit competitieve gedeelte spreekt me aan. Ik zou hier geen heel weekend wat willekeurige games kunnen spelen, je moet wel een doel hebben.”

Volgens Ivo hebben ze dit weekend een mix binnen van de ‘gewone’ gamer en diehards zoals Mike. “Sommige spellen zijn ook echt te vergelijken met denksport. Mensen snappen niet dat wij zolang achter elkaar kunnen gamen, maar ze zeggen toch ook nooit tegen schakers: waarom duren jullie wedstrijden zo lang?”