Garagebox vlakbij tankstation in brand in Eindhoven

Brief aan Bolletje na tien jaar terecht, Lia weet niet of de geld-te­rug-ac­tie nog geldt

EINDHOVEN/RIJNSBURG - In 2012 deed Lia Vianen-Hoogendoorn uit Rijnsburg mee aan een geld-terug-actie van Bolletje. Een reactie kwam er nooit en het geld werd ook niet teruggestort. Niet zo vreemd want pas gisteren is de brief bezorgd. Niet bij Bolletje maar bij de drukkerij van DPG Media in Best.

18 februari