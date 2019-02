Gascogne Thuis wordt verlengd in Eindhoven

De gemeente Eindhoven is tevreden over de resultaten tot nu toe en zet in op verlenging van het werkgelegenheidsproject. Maar groter groeien dan nu, zoals het bedrijf zelf zou willen, zit er niet in.

Gaby Westelaken, directeur van Gascogne Thuis, is trots op de resultaten. ,,We zijn in die drie jaar gegroeid naar 700 klanten, en we hebben op dit moment 105 medewerkers in dienst. Sinds de start zijn 64 mensen doorgestroomd naar een andere baan. In totaal 12 mensen hebben inmiddels een vaste aanstelling bij Gascogne Thuis zelf." Het is daarmee een van de grootste werkgelegenheidsprojecten in het land.

Wereldkaart

Aan de wand van het kantoor aan de Hoogstraat hangt een wereldkaart waarop de roots van alle deelnemers te zien zijn: vluchtelingen die sinds kort een verblijfstatus hebben, maar vooral veel Eindhovense alleenstaande moeders van allochtone komaf. Westelaken: ,,De culturele verschillen zijn groot, het zelfvertrouwen soms laag. Daarom starten ze met de cursus 'Wedden dat het kan'. Grootste punt waar mensen aan moeten wennen: je aan afspraken houden."

Westelaken denkt dat er nog meer dan de huidige 100 deelnemers per jaar mee zouden kunnen doen. Maar omdat het bedrijf geen extra subsidie krijgt, moest het deze maand een klantenstop doorvoeren. De gemeente Eindhoven steekt elk jaar maximaal zes ton subsidie in het project.

Bescheiden

Wegen de kosten op tegen de baten? De gemeente vindt van wel. Ook mensen naar parttime werk geleiden hoort bij haar doelstellingen. En wie bij Gascogne Thuis aan de slag gaat heeft vrijwel vanaf het begin echt werk, ook al ligt het gemiddelde op een bescheiden 13 uur per week. De opbrengst kan in mindering worden gebracht op de uitkering, en zo bespaart de gemeente per jaar circa zeven ton. Als mensen doorstromen naar ander, fulltime werk, levert dat per persoon een besparing van circa 14.000 euro per jaar op.