Gat in de vloer leidt agenten naar professionele hennepkwekerij in Eindhoven

Eerder werd een hennepgeur waargenomen. Wijkagenten stelden een onderzoek in, maar troffen niets aan. Na meer speurwerk werd in de schuur van een woning een oude hennepkwekerij gevonden. Na verder onderzoek in de woning troffen de wijkagenten een gat in de vloer aan. Daar werd een verborgen ruimte gevonden. In de ruimte van ongeveer 20 vierkante meter was een professionele kweekruimte aangelegd. In de kwekerij lag ongeveer 20 kilo hennep te drogen.