Gay mannenkoor uit Eindhoven wil niet alleen zingen, maar er óók leuk uitzien

De Stonewallrellen worden gezien als de start van de emancipatie van homo's, lesbiennes en biseksuelen. Na eerdere invallen was de homobar Stonewall Inn in Greenwich in New York City op 28 juni 1969 opnieuw het doelwit van de politie. Deze keer pikten de homo's, lesbiennes en travestieten het niet langer en raakten ze slaags met de politie, waarop het drie nachten achtereen onrustig was.