Gearresteerde man station Eindhoven is verdachte (24) in onderzoek schietpartij Dordrecht

Onderzoek TU/e: in iedere wijk elektrici­teit opslaan in waterstof

10:35 EINDHOVEN - Energie opslaan in waterstof kan twintig keer effectiever met behulp van een nieuw materiaal dat op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) uitgebreid is onderzocht. Hierdoor wordt het volgens hoogleraar katalyse Emiel Hensen in de toekomst mogelijk per wijk overtollige energie op te slaan om te gebruiken als er minder aanbod is.