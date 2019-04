Gebied Strijp-S Eindhoven in de race voor prijs van projectontwikkelaars

Plaats van handeling is de Dag van de Projectontwikkeling in de Brabanthallen in Den Bosch. De gemeente Eindhoven, VolkerWessels en de corporaties Sint Trudo en Woonbedrijf zullen daar met Strijp-S de concurrentie aangaan. Die bestaat uit Stadshart Lage Zijde in Alphen aan de Rijn, de Gasthuyspoort in Breda, Leidsche Rijn Centrum in Utrecht en Nieuw Crooswijk in Rotterdam. Dat laatste project wordt mede vorm gegeven door Heijmans Vastgoed.