Gebiedsverbod Eindhovens centrum verplaatst het probleem

Philips op High Tech Next: ‘Iedereen heeft wel ergens een medische tweeling’

9 november EINDHOVEN - Wat doen al die bedrijven op de High Tech Campus? Tijdens een uitverkocht High Tech Next deden vrijdag een aantal vertegenwoordigers van bedrijven dat in conferentiecentrum The Strip uit de doeken. Zoals topman Harold Goddijn van TomTom over zelfrijdende technieken, John Baekelmans van Imec over slimme steden en Marcel Meulman van Philips over de gezondheidstechnologie van de toekomst