Gebouw Benjamin van S-West in Eindhoven nu ook in de verkoop

EINDHOVEN - Nu de bouw van de blokken Frits en Frederik in plan S-West op Strijp-S binnen enkele weken begint, start ontwikkelaar MRP Development/Ten Brinke Cohof woensdag 22 mei met de verkoop van de 29 appartementen in blok Benjamin, tegen het NatLab aan de Kastanjelaan aan.

De appartementen - met oppervlaktes variërend van 53 tot 106 vierkante meter - kosten straks vanaf 267.500 euro. Bij de verkoop dit keer geen mogelijkheid om een bedrag boven de vraagprijs te bieden, zoals dat bij de eerste verkopen, in de toren Frits naast creatieve school SintLucas, wel nog het geval was. Al eerder gaf ontwikkelaar MRP aan dat dat geen succes was omdat veel kopers daar nog niet aan willen. Geïnteresseerden zijn 22 mei vanaf 17.00 uur welkom bij de officiële start in het NatLab.

Volledig scherm Het gebouw Maria (aan de Ir. Kalffstraat) van S-West op Strijp-S in Eindhoven gaat snel in de verkoop. © MRP Development/Ten Brinke Cohof/RUTGER SCHOENMAKER ARCHITECT JSA

S-West op de hoek Torenallee-Ir. Kalffstraat bevat in totaal zo'n 233 woningen. 87 koopwoningen in Frits, 91 huurwoningen in Frederik op de hoek Torenallee-Ir. Kalffstraat en dan nu 29 in Benjamin. Het vierde blok Maria krijgt 26 appartementen, waarschijnlijk in de huursector, maar zeker is dat nog niet. De bouw vindt tegelijk met die van Benjamin plaats. De huurwoningen in Frederik zijn verkocht aan twee pensioenfondsen. Hoe het met de huur zit, is nog niet bekend.

Volledig scherm Woontoren Frits (rechts), onderdeel van S-West-project op Strijp-S aan de Torenallee, naast school SintLucas (rechts op de illustratie nog net te zien). Op de voorgrond blok Frederik (91 huurwoningen). De bouw van beiden start binnen enkele weken. Ontwerp:Jeroen Schippers architecten voor MRP Development/Ten Brinke Cohof. © MRP Development/Jeroen Schippers

De vergunning voor de bouw van Frederik en Frits is inmiddels verleend. Even dreigde een conflict tussen de gemeente Eindhoven - nu nog eigenaar van de grond - en Philips/Signify over de kosten van de sanering van het terrein roet in het eten te gooien. Maar tijdens een kort geding bij de rechtbank spraken de partijen af dat de gemeente de schoonmaak voorlopig bekostigt, in afwachting van een definitieve schikking.