Gebouw blijft bewaard maar of het Temporary Art Center Eindhoven mag blijven is onzeker

EINDHOVEN - De voormalige Philips personeelswinkel aan de Vonderweg moet bewaard blijven, maar of het Temporary Art Center (TAC) daar ook mag blijven, dat is nog niet zeker. Dat moet nader onderzocht worden. De verkoop van het gebouw aan het TAC en een projectontwikkelaar is daarmee voorlopig in de ijskast gezet.

Dat is de uitkomst van een discussie dinsdagavond in de gemeenteraad. Opvallend was wel dat drie van de vier partijen die momenteel een coalitie willen vormen, GroenLinks, VVD en CDA, hun kruit nog droog hielden. Zij wachten het aangepaste voorstel van wethouder Staf Depla (PvdA) af voordat ze een definitieve mening geven.

De VVD en het CDA wilden de hele discussie over het TAC uitstellen en overlaten aan het nieuwe college. Ze zijn wel voor behoud van delen van het gebouw, maar willen eerst meer weten over de consequenties. De VVD is het meest uitgesproken. Bij monde van Tom Meijlink lieten de liberalen weten geen 4 miljoen euro aan minder inkomsten uit grondverkoop over te hebben voor behoud van de culturele functie. ,,Het TAC kan ook elders in de stad ondergebracht worden." Ook een dekking met 3 miljoen euro uit de 'regio-enveloppe', de 130 miljoen euro van het rijk, stuit op VVD-verzet. Dat geld is daar niet voor bedoeld, aldus Meijlink.

Die wel weerwoord kreeg van Rik Thijs (GroenLinks) en wethouder Depla. Zij wezen op het hoofdstuk 'broedplaatsen voor culturele initiatieven'; daar zou het TAC goed in passen. GroenLinks ging overigens nog een stapje verder: ook zonder rijksbijdrage moet het gebouw én het TAC bewaard blijven. Het TAC is daarmee zeker ook een onderwerp voor de coalitievorming geworden. Overigens beloofde wethouder Depla wel dat het niet doorgaan van de 3 miljoen rijksbijdrage niet meteen betekent dat de slopershamer neer zal dalen op het gebouw. ,,Dan komen we weer bij u terug", aldus Depla.

Quote Dit voorstel is een blanco cheque voor het TAC, we hebben geen flauw idee wat dat gaat kosten. Arnold Raaijmakers, PvdA-raadslid

Een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor minimaal het behoud van de cultuurhistorische elementen van het gebouw aan de Vonderweg/Gagelstraat. Of de functie, verhuur van betaalbare atelier- en expositieruimtes door het TAC, ook behouden moet blijven, dat kan nu nog niet bepaald worden. Daarvoor ontbreekt informatie over de exploitatie van het gebouw, de subsidie-garantie voor het TAC en de zekerheid dat de huren laag blijven voor de ruimtes in het TAC, aldus Arnold Raaijmakers (PvdA): ,,Dit voorstel is een blanco cheque voor het TAC, we hebben geen flauw idee wat dat gaat kosten." Bovendien moet er meer duidelijkheid komen over andere mogelijke gebruiksopties, zoals commerciële verhuur. Daarmee kan het voorstel van het college - dat juist verkoop van het gebouw aan TAC en een projectontwikkelaar inhield - in ieder geval voorlopig niet doorgaan.

Hoe het nu verder moet met de invulling van het TAC, dat is onzeker. Aanvankelijk stelden verschillende partijen voor om dat aan het nieuwe college over te laten. Maar wethouder Depla formuleerde aan het einde van de discussieronde de contouren van een nieuw voorstel dat volgende week dinsdag door de raad behandeld kan worden. Daarin legt hij vast dat een deel van de oude personeelswinkel behouden blijft en dat het college verder laat onderzoeken wat de financiële consequenties van diverse opties zijn en onder welke aanvullende voorwaarden het TAC de eigenaar zou kunnen worden.

