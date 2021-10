Gebouw dierenopvang regio Eindhoven is bijna klaar; nu nog de honderden vrijwilligers vinden die de opvang gaan runnen

Prijzen groente en fruit zullen stijgen door gascrisis, maar wanneer en hoeveel?

11:03 EINDHOVEN - Worden de paprika's duurder? Wat gaat een bosje rozen doen? De extreme energieprijzen raken telers van groente, fruit en bloemen hard. Dat zal ook gevolgen hebben voor de prijzen in de winkels. Hoe het precies uitpakt, is nog ongewis. ,,We zitten in een wereldmarkt.”