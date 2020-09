'Gebouw Donna Strijp-S vult gat voor ondernemer die stap wil maken in Eindhoven’

EINDHOVEN - Het concept voor de verhuur van het nieuwe gebouw Donna op Strijp-S wordt donderdag 24 september gelanceerd. In het nieuwbouwproject naast het Klokgebouw willen ontwikkelaar SDK Vastgoed en Park Strijp Beheer een ‘gat’ in het aanbod dichten.

In het gebouw dat de voormalige, tijdelijke parkeergarage vervangt moet plaats zijn voor bedrijven in diverse branches die willen groeien, zegt Thijs van Dieren van SDK Vastgoed. ,,Er zijn zo'n 1000 ondernemers op Strijp-S die we allemaal willen voorzien van de juiste huisvesting. Dan moet je ook iets doen aan de roltrap voor bedrijven zoals dat heet: zorgen dat ze ‘carrière' kunnen maken, kunnen groeien. Nu zit er een gat in Eindhoven tussen starten in Microlab of Klokgebouw en bijvoorbeeld Strijp-R of Brainport Industries Campus . Dat willen we dichten met Donna.”

Een impressie van hoe gebouw Donna, naast het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven, er uit kan gaan zien.

In het gebouw komen vier lagen met 12.500 vierkante meter kantoren voor de verhuur, 24 werklofts voor de verkoop én 36 koopwoningen. De bouw kan waarschijnlijk eind dit jaar starten. Nu wordt de locatie van de voormalige parkeergarage nog gebruikt door onder meer het Blue Collar Hotel dat er een terras heeft staan. Op de begane grond van Donna komen publieke voorzieningen, zoals horeca. De entree is tot elf meter hoog opengewerkt. Het ontwerp is van De Bever Architecten. De naam verwijst naar het Philipspand SEH dat hier stond en dat vanwege de kleur de bijnaam de Gele Madonna had.

Het terrein waar voorheen de parkeergarage stond, naast het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Voordat hier woon-werk-gebouw Donna verrijst heeft buurman Blue Collar Hotel hier een terras staan.

Bij de invulling van Donna hebben ontwikkelaar en gebiedsbeheerder niet één branche in gedachten, vertelt directeur Alwin Beernink van PSB. ,,We hebben geen vaste richting voor ogen. We denken wel aan doorgroeiende bedrijven die zich op nieuwe media als augmented of virtual reality richten, aan modeontwerpers die bezig zijn met verduurzaming, materialen of webshop, social desigeners of e-sports en gaming-bedrijven. Ondernemers die toe zijn aan een volgende stap en die wel met branchegenoten bijeen willen zitten om elkaar te versterken. Een beetje zoals in gebouw SX waar sport en marketing bij elkaar zitten”, aldus Beernink.