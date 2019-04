Gebouw The Fizz op Strijp-S in Eindhoven verkocht voor huurstudio's

Drug ayahuasca is steeds populair­der, maar ook erg gevaarlijk: ‘Er is een wildgroei aan sessies’

14:13 EERSEL - De drug ayahuasca is bezig aan een opmars in Nederland. Het van oorsprong Zuid-Amerikaanse drankje wordt gezien als reinigingsmiddel voor de geest. Maar tegelijkertijd is het een bijzonder zware harddrug. ‘De ervaring is te heftig om vaak te doen’, stelt adviesorganisatie Jellinek. Donderdag werd bekend dat enkele weken geleden een Hongaarse man in Eindhoven is overleden na een ayahuasca-sessie in Eersel.