Gedeputeerde: ‘Niets mis met aanbesteding led-lampen’

DEN BOSCH - Bij de aanbestedingsprocedure van 6500 energiezuinige straatlampen door de provincie Noord-Brabant was geen sprake van belangenverstrengeling of andere onoorbare zaken. ‘Er speelt níets anders’, antwoordt gedeputeerde Christophe van der Maat op vragen van D66 over de gestaakte aanbesteding.

Die aankoop werd onlangs stilgelegd, nadat twee bedrijven, waaronder Signify, bezwaar maakten tegen de gunning van de opdracht aan fabrikant Schréder. Ze beschuldigden een ingehuurde adviseur -die eerder bij Schréder werkzaam was- zelfs van belangenverstrengeling.

Volgens de provincie zou hiervan geen sprake zijn geweest en werd de opdracht ingetrokken omdat de planning van de aanbesteding en de communicatie daarover niet goed waren geweest.

Kort geding

Zo was er heel weinig tijd voor kandidaten om hun plannen af te ronden, ontstonden er misverstanden over de vereiste documentatie en kon de beantwoording van vragen beter. Het provinciebestuur besloot daarom om de procedure over te doen. Een kort geding, aangespannen door Signify, werd hiermee op de valreep voorkomen.

D66 wilde weten waarom de Staten niet eerder waren geïnformeerd over de kwestie. Van der Maat legde vrijdag tijdens de statenvergadering uit dat de aanbesteding niet standaard was. ,,We hebben niet gekozen voor één grote opdracht, maar meerdere kleine zodat verschillende bedrijven er een opdracht uit kunnen halen.”

Die bedrijven wilde Van der Maat éérst informeren, voordat hij de politiek op de hoogte bracht. ,,We waren in gesprek met diverse partijen en wilden dat netjes neerzetten, inclusief het uitstippelen van een nieuw traject, en vervolgens de Staten informeren. Via de media is het echter naar buiten gekomen.”

‘Beter in één keer volledig’

Hij kon geen antwoord geven op de vraag wanneer de provinciale wegen nu wel voorzien zullen worden van led-lampen, een voornemen dat hij al in 2017 uitsprak en dat uiterlijk 2020 gerealiseerd had moeten zijn. ,,We gaan het oplossen. Dat moment is aanstaande. Als het totaalplaatje klaar is, zal ik u informeren wanneer de lampen er in gaan. Ik kan u beter in één keer volledig informeren, dan drie keer stapsgewijs een beetje.”