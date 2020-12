Gedicht op Gerarduskerk geeft buurt in Stratum een warm gevoel

Jeugd wil ontmoeten tijdens de jaarwisse­ling: ‘We zijn wel klaar met naar een scherm staren’

12 december EINDHOVEN - Uitbundig het nieuwe jaar ingaan op een spetterend feest of de wijk onveilig maken met een tas vol vuurwerk? Het zit er dit jaar door corona niet in. Ruimte voor versoepeling tijdens de jaarwisseling is er niet, ook niet voor de jeugd. Wat dan wel te doen?