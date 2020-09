Gedicht van rapper Fresku moet publiek verleiden naar Coffeelab in stationsrestauratie Eindhoven

EINDHOVEN - ,,We zijn terug", met die woorden markeert Jan-Willem van der Aa vrijdagmiddag de opening van Coffeelab in de stationsrestauratie boven de ingang van station Eindhoven Centraal. In deze moeilijk coronatijden voor de horeca kiest Coffeelab voor de aanval.

De koffietent zat tot april in het voormalige VVV-kantoortje, samen met de Brandstore van Eindhoven365, op het Stationsplein. Noodgedwongen moesten ze daar sluiten omdat Eindhoven365, de marketingorganisatie van de gemeente Eindhoven, de huur had opgezegd. Nu, een klein half jaar verder, hebben de ondernemers Van der Aa, Jeroen Veldkamp en Rob Bongers de stationsrestauratie overgenomen. Die ging in maart dicht om niet meer open te gaan vanwege de coronatijd.

Volledig scherm Coffeelab is terug op het Stationsplein, in de voormalige restauratie boven de ingang van station Eindhoven Centraal. © Michel Theeuwen

Het Eindhovense trio neemt dat risico wel, als echte ondernemers, zegt Van der Aa. ,,Als je iets wilt bereiken kun je niet achteroverleunen, dan moet je bewegen, risico's lopen, iets ondernemen. Daarom zijn we nu in coronatijd toch hier én in Breda bij het station begonnen”, aldus Van der Aa.

Vrijdag ging de zaak boven de ingang van het station al open voor publiek, later in de middag was er een officieuze opening met genodigden, onder wie wethouder Yasin Torunoglu. Zij konden aanschouwen hoe de restauratie een veel minder formele sfeer heeft gekregen. ,,Dat ligt aan de planten die wij neer gezet hebben, maar vooral aan de minder stijve manier waarop wij met mensen omgaan. Die jongere klanten bijvoorbeeld zouden hier waarschijnlijk niet naar boven zijn gegaan, vorig jaar", aldus Van der Aa.

Volledig scherm Een gedicht van de Eindhovense rapper Fresku op de trappen van het Coffeelab/de stationsrestauratie moet publiek verleiden om naar boven te komen. © Michel Theeuwen

Om publiek te verleiden de trap op te gaan, is onder meer een gedicht van de Eindhovense rapper Fresku op de traptreden afgedrukt. 'Elke trede is een eind hoger’, is er onder meer te lezen. Maar ook ‘old school’ sandwichborden, ballonnen en extra posters werden ingezet om treinreizigers en passanten te wijzen op de nieuwe uitbater van de restauratie.