Gedichten – en illustraties - als adempauze in Dichter

Het is de zestiende editie van het literaire blad Dichter en dat staat – niet verbazingwekkend – helemaal in het teken van corona. Of beter: het tijdschrift biedt troost in tijden van het rondwarende virus.

Meer dan veertig dichters – van zeer bekend tot net beginnend – en één beeldend kunstenaar hebben deze uitgave van Plint gemaakt en het is een genot om het op de tafel te hebben liggen. Het op bepaalde momenten op te pakken en het volgende gedicht te lezen en de tekeningen te bekijken.

Mia Goos, directeur van de Eindhovense stichting Plint en hoofdredacteur van Dichter: ,,Poëzie troost, verbindt (ook op anderhalve meter afstand) en geeft houvast. Na alle getallen en statistieken over corona is het woord nu aan de dichters. Gedichten over het virus en die nieuwe werkelijkheid waar we zo plotsklaps in beland zijn.”

Volledig scherm Tekening uit Dichter #16 © Leandra du Pau

Onder de deelnemende dichters onder anderen Katelijne Brouwer, Frank Eerhart, Johanna Kruit, Saskia van der Wiel en Joke van Leeuwen. Uit Eindhoven is er onder meer inbreng van Frank Eerhart en Iris Le Rütte. Laatstgenoemde schreef:

Anderhalve meter

Ze reikt naar mijn arm,

naar mijn hand

tussen ons in

waait de tijd –

de ruimte krimpt

Het mag niet, mam

Joke van Leeuwen heeft het in ‘Geduld’ ook over dingen die niet mogen:

Als die venijnige

ijzerheinige

virusjes die je niet ziet

als die rondhappende

in de war schoppende

piepkleine stukjes verdriet

weg zullen kwijnen

en daarna verdwijnen

dat nergens nog één overschiet

dan zal ik je kussen

maar ja, ondertussen

doe ik dat maar niet.

Erik van Os ziet hoopvolle momenten en is optimistisch in zijn gedicht ‘Iets beters?’:

Een virus zorgt voor vaders

In de speeltuin op een tijd

dat ze normaal gesproken

wel wat beters te doen hebben.

Is er wel iets beters dan

op maandagochtend 9 uur

je dochter van 3 de trap op

helpen naar de hoogste glijbaan

die bestaat, of zachte duwtjes

in de rug geven

om kraaiend de wolken

in te schommelen?

Eindhovens is ook de beeldende inbreng in deze Dichter; van illustrator Leandra du Pau. Die houdt er heel erg van om dingen ‘slow’ te doen en is bijna idolaat van konijnen. Op bijna elke van de twintig tekeningen zie je die witte of gekleurde flaporen wel voorbijkomen huppelen. Of slapen natuurlijk… Dromerige, stille tekeningen zijn het, vaak van interieurs, waarin de mensen lezen of slapen. Zo fungeren de illustraties als ankerpunten – rustpunten zo je wilt – van deze editie. Voor wie het niet kan laten heeft Du Pau ook een aantal kleurplaten toegevoegd: kun je zelf met viltstiften aan de gang. En, traditiegetrouw, is ook nu een aantal blanco pagina’s in het kwartaalblad opgenomen: kun je zelf ook nog eens met woorden aan de slag. Troost in allerlei vormen.

Dichter, Stichting Plint, Eindhoven, plint.nl of via mail.