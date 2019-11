Gedupeerde klanten Eindhovens gastouderbureau ontevreden over schadevergoeding voor toeslagenschandaal

EINDHOVEN - De klanten van het Eindhovense gastouderbureau dat het middelpunt werd van het toeslagenaffaire bij de Belastingdienst zijn niet tevreden over de schadevergoeding die is bekendgemaakt.

De vergoeding die de gedupeerde ouders krijgen aangeboden dekt lang niet alle schade waardoor nog ellenlange procedures dreigen, zegt hun Helmondse advocaat Eva González Pérez.

Driehonderd klanten van het Eindhovense gastouderbureau Dadim werden vijf jaar geleden in diepe problemen gestort omdat hun kinderopvangtoeslag van de ene op de ander dag werd stopgezet. Vermoedens over georganiseerde fraude door het gastouderbureau vormden de aanleiding, maar bewijs werd nooit geleverd.

Duizenden euro's

Voor de zomer concludeerde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) al dat de toeslagen illegaal waren stopgezet en de ouders onterecht als fraudeurs zijn bestempeld. Hij liet voormalig minister Piet Hein Donner onderzoek doen naar de oorzaak en oplossing. Donner presenteerde zijn conclusies donderdag en adviseerde een compensatieregeling.

Snel volgt het advies en liet de gedupeerde ouders per brief weten dat ze alsnog de toeslag krijgen waar ze recht op hebben plus een materiële en immateriële schadevergoeding die per gezin kan oplopen tot duizenden euro's. Gedupeerden kunnen een verzoek om extra vergoeding indienen als ze bijvoorbeeld gedwongen hun huis of auto hebben moeten verkopen.

Schijntje

Advocaat Eva González Pérez noemt de schadevergoeding een schijntje. ,,Het is aangetoond dat ouders willens en wetens zijn bedonderd. De vergoeding is bizar. Het is bovendien geen totaaloplossing. We worden aan het lijntje gehouden.’’

Ze meent dat de echte schade aan de hand van een paar gevallen geïnventariseerd had moeten worden. ,,Wat is de schade als je je baan moet opzeggen omdat je de kinderopvang niet meer kunt betalen?’’, noemt ze als voorbeeld.

Minimaal

De Eindhovense Leigh-Anne Jansen die gedupeerd raakte, noemt schadevergoeding eveneens ‘minimaal’. Jansen verloor haar kinderopvangtoeslag, liep studievertraging op en verhuisde noodgedwongen naar een goedkoper huis. ,,Wij konden niet werken omdat we geen opvang hadden terwijl zij al wisten dat wij geen fraudeurs waren. We zijn een stap dichter bij het einde en hopen dat we dit flinke hoofdstuk kunnen gaan afsluiten.’’