Gedupeerde reizigers Eindhoven Airport: ‘Dit wordt niks meer’

Frans en Gerda Bergsma uit Twente hadden twee dagen naar Londen willen gegaan. Alles was geregeld, het hotel, de treinkaartjes, maar het zal er niet van komen. ,,De vlucht is geannuleerd. We gaan maar weer naar huis. Dit wordt niks meer”, zegt Frans Bergsma. ,,Dit is wel het laatste dat we verwacht hadden”, zegt zijn vrouw.

Anne en Alberto Pereira Guedes stond het huilen nader dan het lachen. Buiten in de druilerige regen staan ze op een vriend te wachten die hen weer op komt halen. Ze wonen in Cuijk en zouden voor twee weken naar familie in Portugal gaan. ,,Dit is niet leuk”, zegt Anne. ,,We hadden dit niet verwacht.” Een meevaller is er wel: ze hadden al een nieuwe vlucht kunnen boeken voor dinsdag via Düsseldorf.