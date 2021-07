Gedwongen ontslagen bij VDL Nedcar: 44 man op straat

De ontslagaanvraag maakt deel uit van een grote reorganisatie, die het bedrijf afgelopen december reeds naar buiten bracht. Er is toen gesproken over 750 banen in totaal. In de eerste maanden van dit jaar werd al afscheid genomen van 600 uitzendkrachten in de productie. Nu volgt fase 2: het vertrek van 150 vaste krachten.