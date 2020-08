Geef de diksap, ik moet even de paling lakken

Chef Evens gaat voor aparte sensaties', belooft de ronkende recensie in de Michelingids van 2020. Een dessert, is de eerste ingeving van chef-kok Casimir Evens als de krant hem vraagt iets met Dixap te doen, het merk van de Helmondse fruitverwerker Ariza. Maar ook al heeft hij een zoontje van inmiddels 10 jaar, hij heeft het drankje hem toen hij kleiner was nooit gegeven. Eerst maar eens even proeven dus. Mierzoet? ,,Valt eigenlijk best mee. Het is ingekookte appelsap waarin de zuren ook goed doorkomen", vindt de kok van restaurant Vane in hotel NH Collection Eindhoven Centre, in de Groene Toren in het centrum van de stad.