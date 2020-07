‘Geef die man een standbeeld’, honderden reacties op overlijden van Arnol Kox

Heerenveen wil Robbin Ruiter van PSV kopen en snel zaken doen

19:01 SC Heerenveen heeft zich bij PSV gemeld met een aanbod om Robbin Ruiter te kopen. Een transfer van de 33-jarige keeper ligt in het verschiet, omdat hij bij PSV waarschijnlijk niet meer aan spelen toekomt en Ruiter te ambitieus is om nog op de bank te zitten. Ruiter staat open voor een stap naar Friesland en zijn zaakwaarnemer Dick van Burik onderhandelt op dit moment voor hem. Een deal ligt voor de hand, omdat PSV de keeper de overgang zeker gunt en Ruiter zelf eerste goalie in Friesland kan worden.