Geen 40 Up-Zomerfestival meer in Eindhoven

Dat nadenken heeft er toe geleid dat beide 40 Up-Zomerfestivals, in Eindhoven en in Utrecht, dit jaar niet doorgaan. Tjeerd Beinsdorp, woordvoerder van 40 Up: “Er moest elke editie geld bij, of het nu door regenval was of door te weinig verkochte kaartjes. Dat er vanaf januari ook nog eens 3% extra BTW op de kaartjes komt te liggen die we niet willen doorberekenen aan de bezoeker was een extra motivatie om even pas op de plaats te maken”. De organisatie wil zich in 2019 focussen op de 40 Up-Clubavonden, zoals die ook regelmatig onder meer in De Effenaar waren. Maar 40 Up staat in 2019 bij de Effenaar nog niet op de agenda.