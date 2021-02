Geen afvalinzameling in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard

Eindhoven presen­teert aangepast plan: nieuwe Tongelreep nog groter

4 februari EINDHOVEN - De nieuwbouw van zwembad de Tongelreep in Eindhoven wordt nog groter dan een jaar geleden de bedoeling was. Zwembond KNZB wilde een groter sportbad en gaat in ruil daarvoor meer huur betalen. Verder gaat de innovatieve zwemschool InnoSportLab extra bijdragen aan de exploitatie. En ook geblesseerde (prof)voetballers van PSV gaan revalideren in het nieuwe bad.