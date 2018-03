Geen ambulances bij ROC brandweer aan Engelse Tuin in Aalst

EINDHOVEN - Het plan om een ambulancepost te vestigen bij het opleidingscentrum van de brandweer aan de Engelse Tuin in Aalst -nét onder de A67- is van de baan. Volgens GGD-directeur Ellis Jeurissen is het plan uit veiligheidsoverwegingen geschrapt.

Ambulances zouden via de smalle Roostenlaan van en naar de post moeten rijden en passeren daar achtereenvolgens fietsers, het Sint-Joriscollege, sportpark de Heihoef en de Eindhovense Manege . De aanleg van een nieuwe calamiteitenroute -via de Van der Beken Pasteelweg naar de Aalsterweg- was vanwege de kosten geen haalbare kaart, aldus Jeurissen.

,,We blijven driftig op zoek naar een alternatieve locatie voor Eindhoven-Zuid", aldus de directeur. De GGD heeft een pand op het oog, maar Jeurissen wil niet zeggen welk. ,,Dat is niet slim: de markt is momenteel nogal overspannen."

Aanrijtijden

Het nieuwe spreidingsplan van de Veiligheidsregio voor de ambulances moet zorgen voor een betere dekking van de regio én daarmee ook de aanrijtijden verkorten. Volgens het plan wordt de post in de binnenstad van Eindhoven ingeruild voor twee nieuwe locaties in noord en zuid. De eerstgenoemde, bij de brandweerkazerne aan de Marathonloop, is bijna klaar: rond de zomer verhuist de helft van het ambulancepersoneel daarheen. De eerder in Best gestationeerde ambulances zijn hier ook al heen verplaatst, aldus Jeurissen.

Ook in Helmond krijgen de ziekenwagens een andere plek. Jeurissen verwacht medio volgend jaar de post aan de Lagedijk te kunnen sluiten om in te kunnen trekken bij de brandweerkazerne aan de Deurneseweg. ,,Dat gaat geheel volgens plan." Ook komen er twee nieuwe steunpunten in Gemert-Bakel en Laarbeek, nog voor 2019. ,,We hebben een aantal locaties op het oog."

Quote Het pand aan het Biesven in Leende blijkt te klein en een verbouwing te duur Ellis Jeurissen, directeur GGD Brabant-Zuidoost

Minder vlot gaat de voorgenomen verplaatsing van de ambulancepost van Maarheeze naar Leende. Ook daar is het de bedoeling dat de ziekenwagens een plekje krijgen bij de brandweer. ,,Dat gaat hem niet worden: het pand aan het Biesven blijkt te klein en een verbouwing te duur", zegt Jeurissen. ,,Wel hebben we de ambulances, vanwege de ligging vlak bij de snelweg, heel graag op deze plek. Wellicht dat we iets naast de brandweerkazerne gaan zetten."

Verpleegkundigen