Geen bergen? Dan maakt hij ze... in zijn Eindhovense achtertuin

EINDHOVEN - Marijn van den Brink uit Acht is een natuurfreak, zoals hij zichzelf noemt. Zijn passie voor de bergen en de bergflora is terug te vinden in zijn tuin.

Trek je bergschoenen maar aan als je op bezoek gaat in de tuin van Marijn van den Brink in kerkdorp Acht. Je kunt er rondwandelen op smalle bergpaadjes tussen kabbelend water en watervalletjes en ondertussen genieten van zijn botanische plantenverzameling.

Van den Brink is gek op bergbeklimmen, hij heeft al heel wat vierduizenders (bergtoppen hoger dan 4000 meter) verzameld. Als hij thuis was dan miste hij de bergen, dus bracht hij de bergen naar Acht door in zijn eigen tuin een berglandschap te creëren. ,,Als ik in de tuin zit, wil ik het idee hebben dat ik in de bergen zit. Ik hou van een uitdaging en heb mijn huis en tuin zelf gebouwd.”

Paar jaar mee bezig

De enorme rotspartijen heeft hij gemaakt van hypertufa, een mengsel van metselzand, cement en turf. Voor nog meer dieptewerking ligt de vijver een stuk lager dan het huis. ,,Hier ben ik wel een paar jaar mee bezig geweest. De tuin is nu dertig jaar oud. Er is aan de architectuur niks veranderd, ik heb wel zaken toegevoegd, zoals rotsen in de vijver.”

Met zijn liefde voor de bergsport is ook zijn liefde ontstaan voor hooggebergteplanten. Toen zijn eerste vrouw twintig jaar geleden overleed, is Van den Brink gaan reizen. ,,Mijn reizen hebben een dubbele functie. Ik ga bergbeklimmen en planten zoeken. Voor mijn tuin neem ik niet de planten mee, maar verzamel ik het zaad. Samen met andere ‘florafreaks’ maak ik ook foto’s van planten in allerlei habitats (leefgebieden).” Zijn foto’s van tuin en reizen zijn te zien op zijnwebsite: photos.v-d-brink.eu.

Verschillende biotopen

In zijn tuin heeft hij rekening gehouden met de verschillende biotopen (natuurlijke leefruimtes) waar planten groeien. ,,Hierdoor kan ik veel verschillende planten houden.” Er ligt alkalische grond, leemhoudende zandgrond, zure grond met veel turf of neutrale grond”, vervolgt hij. ,,Ik heb eerst conifeertjes gezet, die blijven heel het jaar mooi en bepalen de structuur van de tuin.”

De eerste plantjes kwamen uit zijn vorige tuin, waar hij al kleine hoekjes maakten met planten uit de Alpen. Gaandeweg heeft hij soorten verzameld uit onder andere China, Iran, Nepal en Europa. Voor de liefhebbers zijn er verkoopdagen. In het circuit wordt er veel geruild en soms gaat het via internet. ,,Ik weet zeker dat ik soorten heb die niemand heeft. Er zitten planten tussen die in de natuur al zeldzaam zijn.”

In toom houden

In zijn tuin staan een blauwe brem uit de Sierra Nevada, een primula-soort uit Iran, een gentiaan uit Tibet en zonneroosjes uit de Apennijnen (Italië). En het onderhoud? ,,Dat valt wel mee. Het is meer kijken en genieten. Ik laat de natuur z’n gang gaan, maar ik moet het wel een beetje in toom houden anders gaat het woekeren en het Nederlandse onkruid moet eruit”, zegt hij lachend.