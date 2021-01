Geen Brexitchaos aan de grens (voorlopig dan)

Vuurwerkin­za­me­ling Eindhoven niet bepaald een klapper: maar 46 kilo ingeleverd

4 januari EINDHOVEN - De inzameling van verboden vuurwerk door de gemeente Eindhoven is geen oorverdovend succes geworden. Na drie inlevermiddagen telde Eindhoven in totaal 46 kilo vuurwerk dat van straat is gehaald. In Helmond werd op één middag al bijna twee keer zo veel ingeleverd.