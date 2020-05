Geen buitenfilm deze zomer bij Natlab en Pand P in Eindhoven

Duizenden mensen trokken afgelopen jaren - al dan niet met een eigen klapstoeltje onder de arm - op vrijdagen en zaterdagen in juli en augustus naar het gratis buitenfilmprogramma op het binnenplein van Natlab. Sinds vorig jaar waren er op de woensdagavonden ook buitenfilms te zien bij Pand P.



,,Een buitenfilm zoals we gewend zijn zit er dit jaar niet in", zegt Ties Lindner van Natlab. ,,Maar we staan te springen om weer open te mogen en dan kunnen we altijd kijken wat voor extra activiteiten er weer wel mogelijk zijn.”



Eerder werd al bekend dat ook De Nacht van het Witte doek in Deurne niet doorgaat.