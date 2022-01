Geen carnavalsoptocht in Eindhoven? Dan maar een manifestatie over dezelfde route

Carnaval, maar hoe dan? Nog veel vraagte­kens door nieuwe coronare­gels

EINDHOVEN - Versoepelingen van de coronaregels voor de horeca veroorzaken hoofdbrekens over carnaval in Eindhoven. Geen enkele carnavalsvierder kan zich een feest voorstellen zittend op anderhalve meter van elkaar. Hoe carnaval in de kroeg eruit gaat zien is nog een grote vraag.

25 januari