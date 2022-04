Geen containers maar tulpen: achterpad in de Bennekel is één bloemenzee

Peijnen­burg ‘flabber­gasted’ na kopstoot die FC Eindhoven laat juichen: ‘Zo'n actie is niets voor Randy’

Aan zijn voorhoofd is al niets meer te zien. En ook is Maarten Peijnenburg (25) inmiddels bekomen van de schrik, want schrikken deed de verdediger van FC Eindhoven zeker. ,,Ik was echt even flabbergasted”, vertelt hij over het wedstrijdbepalende moment, vrijdagavond uit bij Telstar (0-1 winst). ,,Ik ken Randy, we praten weleens op het veld. Zo'n actie is niets voor hem.”

