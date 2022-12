Geen dure galakleding meer voor eindexamenkandidaten met de Huygens Gala Beurs

„Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend om dure spullen aan te schaffen”, vertelt Ellen van Esch. En daar heeft de havo-afdelingsleider van de middelbare school een punt. Door de prijsstijgingen van boodschappen, energie en zorgverzekering wordt bij veel gezinnen een flinke hap uit het huishoudbudget genomen. Online marktplaatsen voor de koop en verkoop van tweedehandskleding en accessoires floreren erbij. Logisch, want zo shop je stukken voordeliger en verleng je ook nog eens de levensduur van spullen.

Het feest der feesten

Op vrijwel iedere middelbare school is het traditie om voor eindexamenkandidaten een galafeest te organiseren. Dat is op het Huygens niet anders. Vrijdag 9 juni 2023 staat al een tijdje roodomrand in vele agenda’s. Het schoolgala is het feest der feesten waarmee de leerlingen, in stijl gekleed, hun middelbare schoolcarrière afsluiten.

„Maar wij realiseren ons dat leerlingen en hun ouders hiermee ook op kosten worden gejaagd. Een mooie jurk, een prachtig pak, een feestelijk kapsel: het kost allemaal een aardige cent. En dan hebben het nog niet eens over een ludiek of leuk vervoermiddel, waarmee de leerlingen naar het gala worden gebracht.”

Leerlingenontbijt

Op het Huygens staan ze al langer stil bij het feit dat de sterk stijgende kosten voor levensonderhoud een toenemend aantal gezinnen in de problemen brengt. Daarom wordt iedere schooldag een leerlingenontbijt gefaciliteerd, zodat niemand met een lege maag aan de wiskundesommen hoeft. „Collega’s opperden dat we ook iets met het gala moesten. En al pratende over de gestegen prijzen, duurzaamheid en verspilling, bedachten we de Huygens Gala Beurs. We gingen helemaal los”, vertelt een enthousiaste Van Esch.

Niet alleen werd aan familie, vrienden en bekenden gevraagd of zij hun galakleding wilden doneren; ook werd contact gelegd met de alumnivereniging van de school en met het Summa College. Dit leidde niet alleen tot leuke gesprekken, maar ook tot concrete afspraken.

Quote Gratis advies van studenten Summa over haar en kleding Ellen van Esch, Huygens Lyceum

Van Esch: „Op 31 januari komen docenten en studenten van het Summa advies geven over kledingkeuze en kleding vermaken, nagels lakken, kapsels en zijn er make-upstylisten. Een visagist geeft een workshop en kapsters stellen deze avond gratis hun diensten beschikbaar. Ook onze oud-leerlingen zijn ingeschakeld om hun feestkleding te doneren en over vervoer te adviseren. Ook zij zijn supergemotiveerd en betrekken hun omgeving erbij. Kleding en accessoires mogen uitgeleend maar ook verkocht worden. De maximale verkoopprijs is 50 euro.”

Op de betreffende avond zorgt school voor kledingrekken, paskamers, spiegels en hapjes en (alcoholvrije) champagne. Er wordt nog nagedacht over een dj. „De leerlingen zijn, samen met hun (groot-)ouders welkom en we maken er, in aanloop naar 9 juni, nu alvast een geweldig mooi feestje van.”

Galakleding voor dames en heren, accessoires en vervoer voor het gala. Heeft u iets aan te bieden? Dat kan op schooldagen tussen 08.00 en 17.00 uur bij de receptie van het Huygens Lyceum.