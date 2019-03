Geen eensgezind front bij staking onderwijs

De stakingsdag op 15 maart strekt zich weliswaar uit over de hele onderwijssector, van basisonderwijs tot universiteit, maar van een eensgezind front is geen sprake. Bij Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit in Eindhoven gaan alle lessen gewoon door. Hetzelfde geldt voor middelbare scholen als het Pius X-College in Bladel en het Jan van Brabant College in Helmond. Weinig medewerkers lijken bereid op het Malieveld in Den Haag de barricades op te gaan.

"Er is in het hbo niet echt een aanleiding om te staken'', zegt woordvoerder Erwin Hoeks van Fontys Hogescholen. "De cao-onderhandelingen lopen nog. Staken zou meer uit solidariteit met het basisonderwijs zijn.'' Daar is niet iedereen het mee eens. "Het is goed om een signaal af te geven. Voor taken die je als school opgedragen krijgt - denk aan de privacywetgeving of energiedoelen - wordt niet altijd financiële ruimte gecreëerd'', zegt Lambèrt van Genugten van het Jan van Brabant College. "Politiek, ben bewust van wat je vraagt van het onderwijs, dat zou op mijn bordje staan.'' Maar ook op zijn school heeft nog geen docent zich als staker aangemeld.

Urgentie

Bij leraren in het primair onderwijs lijkt de urgentie meer te worden gevoeld. Veel basisscholen legden in december 2017 en april 2018 het werk al neer voor een eerlijker salaris ten opzichte van het voortgezet onderwijs, en minder werkdruk. “Nagenoeg al onze scholen gaan dicht en het merendeel van de leraren gaat staken'', verwacht Wim Klaassen van Eenbes Basisonderwijs, met 26 basisscholen in Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Hij is blij dat de hele sector bij de staking betrokken is. "Dat tilt de actie naar een hoger abstractieniveau. Als we de economie op peil willen houden, moeten we blijven investeren in de hele onderwijsketen van 0 tot 24 jaar.''

Maar zo stevig schouder-aan-schouder staat de sector op 15 maart dus niet. Vakbonden CNV Onderwijs en AVS doen wel mee aan de actieweek, maar ondersteunen de staking die hun drie collega-onderwijsbonden op poten hebben gezet niet.

Ook veel schoolbestuurders in het basisonderwijs in de regio vinden staken op dit moment niet het juiste middel, omdat de cao-onderhandelingen nog lopen. Bestuursvoorzitter Peter Tijs van SKPO in Eindhoven noemt de staking 'niet logisch'. Een groot deel van de leraren denkt er anders over, want 16 van de 36 SKPO-scholen sluiten die dag. Bij Best Onderwijs gaan 6 van de 7 scholen dicht. "De bereidheid onder leerkrachten is minder groot dan de vorige stakingsdagen, maar nog steeds zodanig dat we de meeste scholen niet open kunnen houden'', zegt bestuurder Willem Kock. "Hier leeft de tendens dat staken wellicht vroeg komt.''

Enquete poll Onderhandelingen over de cao lopen nog, dus stakingen in het onderwijs zijn nu niet het juiste middel Eens

Oneens Onderhandelingen over de cao lopen nog, dus stakingen in het onderwijs zijn nu niet het juiste middel Eens (79%)

Oneens (21%)

Dat de staking in de ogen van veel bestuurders nu niet het juiste middel is, blijkt uit het feit dat de meeste schoolbesturen stakende leerkrachten deze keer niet doorbetalen.