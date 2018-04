Geen eindexamenstunt maar bbq op Van Maerlant Eindhoven

Volgens een scholier legt niet iedereen zich neer bij het 'verbod' om een eindexamenstunt te organiseren als afsluiting van vijf of zes jaar Van Maerlantlyceum. De leerling van 6 vwo zegt namens een groep te spreken die donderdag toch een 'positieve en gezellige' stunt willen organiseren. Omdat er anders een einde komt aan een gewaardeerde traditie, zegt hij in een toelichting. ,,Natuurlijk is er wel eens rotzooi geweest, maar het ging ook vaak heel goed. Dan moet je goede afspraken maken", zegt de eindexamenleerling.

Maar volgens rector Van der Heijden zijn ondanks duidelijke regels de eindexamenstunts een paar keer uit de hand gelopen. ,,Vorig jaar is er veel rotzooi gemaakt in het park achter school, een andere keer werden leerlingen vastgebonden. Dat staat toch ver af van het idee dat je voor een dag op een ludieke manier de gezagsverhoudingen omkeert. Wij zijn als schoolleiding verantwoordelijk voor de veiligheid. En de buurt kon de rotzooi vorig jaar ook niet waarderen."

'Geen verbod'

Maar er is volgens haar geen verbod ingesteld. ,,We zijn in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van de leerlingen over de vraag wat ze zouden willen. Daar is de barbecue voor leerlingen en docenten uitgekomen." De rector zegt graag te willen praten met de boze leerlingen.